Прима-балерина, судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар и ее супруг Александр Стоянов восхитили нежностью на сцене

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу знаменитости в соцсети.

Кухар показала кадры из балета «Ромео и Джульетта», в котором они с мужем исполнили главные роли.

Для спектакля они надели яркие костюмы: Екатерина появилась в нежно-белом платье с рукавами-сеточкой и с жемчужными украшениями в волосах, Александр же примерил сине-белый наряд с длинной черной накидкой.

Зрители остались в восторге, увидев знаменитые шекспировские образы в исполнении Кухар и Стоянова. Артисты восхитили прекрасной игрой, яркими костюмами и невероятными позами.

В Сети отмечают, что настоящая страсть между супругами видна и на сцене, от чего постановка только выиграла.

В Сети публикуют фрагменты выступления, которое не оставило равнодушным наверное никого.

«Невероятно», «Браво!», «Лучший день влюбленных, который только можно представить. Спасибо за эмоции», «Самая восхитительная пара», «Катя и Саша еще и прекрасные актеры. Вы невероятные», «Спасибо за ваш талант блистательные. Вы лучшие», - пишут в комментариях.

Напомним, что Кухар получила непристойное предложение от известного ведущего, прямо за спиной у супруга: "Я мужчина холостой...".

А еще Politeka писала, что Екатерина Кухар из "Танців з зірками" сверкнула формами в прозрачной юбке и корсете: "Котенок".

Также Politeka сообщала, что скромница Кухар из "Танців з зірками" в бикини с кружевом охладилась под душем: силуэт впечатляет.