Прима-балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила пікантним образом

Як пише Politeka.net, нове фото зірка показала на своїй сторінці в Instagram. Відома балерина любить порадувати фоловерів не тільки витонченими па, але час від часу може похвалитися своєю витонченою фігурою в різних позах.

Кухар цього разу зробила селфі, лежачи в ліжку в спокусливій білизні. Балерина показала себе в шовковому пеньюарі з глибоким декольте, обрамленим чорним мереживом.

Вона злегка повернула голову вбік, але погляд залишила на камері, і злегка відкрила рот. Кухар завдала макіяж, підкресливши в першу чергу очі.

Рукою вона злегка стосується розкішних шовковистих волосся.

"Солодкий...",- підписала балерина знімок.

Раніше в мережі з'явилося спільне фото Кухар з чоловіком Олександром Стояновим. На знімку Катерина ефектно задерла ніжку, фактично сівши на шпагат в повітрі. Її чоловік, Олександр Стоянов, був до пояса роздягнений. Він стояв поруч з красунею, служачи їй опорою. З одягу на Стоянові були тільки сині лосини. Катерина ж була в сукні, яка сильно задралася, коли вона виконувала трюк.

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