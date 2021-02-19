Прима-балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила пикантным образом

Как пишет Politeka.net, новое фото звезда показала на своей странице в Инстаграм. Известная балерина любит порадовать фолловеров не только изящными па, но время от времени может похвастаться своей точеной фигурой в различных позах.

Кухар в этот раз сделала селфи, лежа в постели в соблазнительном белье. Балерина показала себя в шелковом пеньюаре с глубоким декольте, обрамленным черным кружевом.

Она слегка повернула голову вбок, но взгляд оставила на камере, и слегка приоткрыла рот. Кухар нанесла макияж, подчеркнув в первую очередь глаза.

Рукой она слегка касается роскошных шелковистых волос.

"Сладких...", - подписала балерина снимок.

Ранее в Сети появилось совместное фото Кухар с мужем Александром Стояновым. На снимке Екатерина эффектно задрала ножку, фактически сев на шпагат в воздухе. Ее супруг, Александр Стоянов, был до пояса раздет. Он стоял рядом с красоткой, служа ей опорой. Из одежды на Стоянове были только синие лосины. Екатерина же была в платье, которое сильно задралось, когда она исполняла трюк.

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