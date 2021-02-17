Балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила яркими фото
Как пишет Politeka.net, кадры оригинальной фотосессии балерина показала на своей странице в Инстаграм.
Кухар сидела в небольшой овальной ванной. При этом ее тело была выкрашено в золотой цвет, как и вода. На шее у нее были надеты различные цепи. Мокрые волосы зачесаны назад.
Екатерина на
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Кадры балерина сопроводила песней в исполнении российского певца Григория Лепса:
Где-то там в тишине
Ходит февраль,
И ему, как и мне,
Сон не найти
Где-то там вдалеке.
Никогда ты не поймёшь,
Где-то там, не со мной,
Так и не узнаешь ты.
Кружит белая вьюга,
Тихо ходит зима.
Слышишь, как замерзаю
Снова я без тебя.
Ранее в Сети появилось совместное фото Кухар с мужем Александром Стояновым. На снимке Екатерина эффектно задрала ножку, фактически сев на шпагат в воздухе. Ее супруг, Александр Стоянов, был до пояса раздет. Он стоял рядом с красоткой, служа ей опорой. Из одежды на Стоянове были только синие лосины. Екатерина же была в платье, которое сильно задралось, когда она исполняла трюк.
Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" удивила своим пристрастием, особенно по вечерам: "Держите меня семеро".
Ранее на Politeka мы писали, что раздетая Кухар из "Танців з зірками" прикрылась плащом мужа, удивляя фигурой: "Шик и соблазнение".
На сайте Politeka мы рассказывали, что Кухар из "Танців з зірками" не скрыла страсти к мужу и ошеломила пикантной позой: «Невероятно, спасибо за…».