Балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила яркими фото

Как пишет Politeka.net, кадры оригинальной фотосессии балерина показала на своей странице в Инстаграм.

Кухар сидела в небольшой овальной ванной. При этом ее тело была выкрашено в золотой цвет, как и вода. На шее у нее были надеты различные цепи. Мокрые волосы зачесаны назад.

Екатерина на

Кадры балерина сопроводила песней в исполнении российского певца Григория Лепса:

Где-то там в тишине

Ходит февраль,

И ему, как и мне,

Сон не найти

Где-то там вдалеке.

Никогда ты не поймёшь,

Где-то там, не со мной,

Так и не узнаешь ты.

Кружит белая вьюга,

Тихо ходит зима.

Слышишь, как замерзаю

Снова я без тебя.

Ранее в Сети появилось совместное фото Кухар с мужем Александром Стояновым. На снимке Екатерина эффектно задрала ножку, фактически сев на шпагат в воздухе. Ее супруг, Александр Стоянов, был до пояса раздет. Он стоял рядом с красоткой, служа ей опорой. Из одежды на Стоянове были только синие лосины. Екатерина же была в платье, которое сильно задралось, когда она исполняла трюк.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" удивила своим пристрастием, особенно по вечерам: "Держите меня семеро".

Ранее на Politeka мы писали, что раздетая Кухар из "Танців з зірками" прикрылась плащом мужа, удивляя фигурой: "Шик и соблазнение".

На сайте Politeka мы рассказывали, что Кухар из "Танців з зірками" не скрыла страсти к мужу и ошеломила пикантной позой: «Невероятно, спасибо за…».