Украинская балерина Екатерина Кухар откровенно рассказала о потере ребенка и возвращении на сцену после этой трагедии

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась подробностями личной трагедии. Оказалось, что на восьмом месяце беременности звезда потеряла дочь, а после пережила развод с мужем. Об этом Катя призналась в интервью в программе "Невероятная правда о звездах".

По словам Кухар, после потери дочери, ее жизнь потеряла всякий смысл, она ничего не хотела делать, а тем более выступать. Однако, к жизни артистку вернула ее наставница Элеонора Стебляк. Она позвонила Екатерине через месяц после трагедии и попросила вернуться к репетициям. Когда на следующий день балерина все же нашла в себе силы прийти, то занятий не было, наставница отвела ее на кладбище.

В то время Элеонора запланировала подготовить постановку "Ромео и Джульетта", в которой хотела Кухар в роли главной героини. Наставница привела балерину на могилу своего мужа – большого украинского хореографа, артиста балета Анатолия Шекеры. Он в свое время поставил этот спектакль и мечтал, чтобы Екатерина сыграла Джульетту.

"Я говорю ей, Катя, вот сейчас скажи Анатолию Федоровичу, что все будет в порядке, что ты будешь готовиться. А она вдруг говорит: Анатолий Федорович, если вы встретите мою Алису, вы ей помогите", - рассказала Элеонора Стебляк о том моменте на кладбище.

Артистка нашла в себе силу после пережитой трагедии вернуться на сцену и этот спектакль "Ромео и Джульетта" стал судьбоносным для нее, ведь после него у нее начался новый этап в жизни – роман с партнером по сцене Александром Стояновым.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» впечатлила совершенством женских линий: "Удивительная...".

Как сообщала Politeka Кухар из «Танців з зірками» поразила внешним видом с короткой стрижкой: копия Майкла Джексона.

Также Politeka писала, Кухар из "Танців з зірками" впечатлила видом в юности, в сети всплыло редкое фото: "Стала даже...".