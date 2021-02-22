Известная балерина, судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар решилась на смелые эксперименты в новом шоу

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно из сообщения на официальном аккаунте в Инстаграм нового шоу «Липсинк батл». В шоу звездных пародий Кухар перевоплотиться в Майкла Джексона.

«Это будет великолепное зрелище, а перевоплощение @ekaterinakukhar_official точно удивит», - подписали видео авторы аккаунта.

На фото Катерина предстала с короткой черной стрижкой и ярким выразительным макияжем, который превратил ее в копию Майкла Джексона. Артистку одели в красную куртку с черными вставками.

Кроме этого, Кухар приняла участие в челлендже, который организовало шоу. Она спародировала известную песню, сидя на диване.

Стоит отметить, что участниками «Липсинк батл» уже стали Елена Кравец из «Квартал 95», Маша Ефросинина, Женя Кот, Павел Зибров, Ираклий Макацария и другие звезды. Ведущими шоу, в котором соберут около 36 звезд, станут Тина Кароль и Потап.

При этом многие из звезд будут пародировать артиста противоположного пола. Так, Кот преобразится в Настю Каменских, а Маша Ефросинина в Макса Барских. В комментариях зрители с восторгом отреагировали на участников шоу.

Напомним, что Кухар из «Танців з зірками» в черных кружевах разгорячила видом в постели: «Сладких...».

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