Відома балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар розмістила пристрасний кадр своїх спогадів

Як пише Politeka.net, кадри з виступу на сцені балету в Німеччині балерина показала в сторіс на Instagram. Катерина написала, що кадр зроблений у 2019 році.

"Спогади", - підписала балерина.

У кадрі Катерина в напівпрозорому легкому платтячку робить шпагат, а її чоловік, Олександр Стоянов підтримує її за руку. Сам Олександр без одягу, лише в білій прозорій накидці. Обидва танцюристи неймовірно гармонійно виглядають один з одним, а кадр вийшов дуже насиченим, динамічним і пристрасним.

Шанувальники, висловлюючи своє захоплення від настільки вишуканого фото висловили свої емоції в колонці коментарів. І попри те, що кадр був зроблений два роки тому, майстерність та цінність кадру балерини і її партнера нітрохи не зменшується.

Шанувальники були захоплені, вони написали:

"Неймовірно, як можна бути такою досконалою😘 😘 😘", "Це так красиво! Але як подумаю, скільки сил вкладено, щоб так красиво і сильно це виглядало! Ви ж літали над сценою, як феї! Просто неймовірно! Дякую!", "Чарівно💕 🌹 🌹 🌹","Ви крута !!!", "Граціозно!", "Катюша, знову і знову скажу-напишу, ви дійсно неймовірно чуттєва гармонійна й естетична пара з Олександром 👍 величезне вам спасибі за ваш незрівнянний талант😘".

Нагадаємо, що роздягнений чоловік Кухар з "Танців з зірками" влаштував танці у ванній, посвітивши залізним торсом: "Олександр, ви…».

Раніше на порталі Politeka ми повідомляли, що Кухар з "Танців з зірками" зняла відео в ліжку, кинувши виклик Ользі Фреймут і Ксенії Мішиній.

Також на сайті Politeka ми повідомляли, що роздягнена Кухар схвилювала образом Клеопатри, сидячи у ванній з золотом