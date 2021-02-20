Известная балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар разместила страстный кадр своих воспоминаний

Как пишет Politeka.net, кадры из віступления на сцене балета в Германии балерина показала в сторис на Инстаграм. Екатерина написала, что кадр сделан в 2019 году.

"Воспоминания", - подписала балерина.

В кадре Екатерина в полупрозрачном легком платьице делает шпагат, а ее муж, Александр Стоянов поддерживает ее за руку. Сам Александр без одежды, лишь в белой прозрачной накидке. Оба танцора невероятно гармонично смотрятся друг с другом, а кадр получился очень насыщенным, динамичным и страстным.

Поклонники, выражая свое восхищение от столь изысканного фото высказали свои эмоции в колонке комментариев. И несмотря на то, что кадр был сделан два года назад, мастерство балерины и ее партнера ничуть не уменьшается.

Поклонники восхищены, они написали:

"Невероятно, как можно быть такой совершенной😘😘😘", "Це так красиво! Але як подумаю, скільки сил вкладено, щоб так красиво і сильно це виглядало! Ви ж літали над сценою, як феї! Просто неймовірно! Дякую!", "Волшебно💕🌹🌹🌹", "Вы крутая !!!", "Грациозно!", "Катюша, вновь и вновь скажу-напишу, вы действительно невероятно чувственная гармоничная и эстетичная пара с Александром 👍🏻 Огромное вам спасибо за ваш несравненный талант😘".

Напомним, что раздетый муж Кухар из «Танців з зірками» устроил танцы в ванной, посветив железным торсом: «Александр, вы…».

Ранее на портале Politeka мы сообщали, что Кухар из "Танців з зірками" сняла видео в постели, кинув вызов Ольге Фреймут и Ксении Мишиной.

Также на сайте Politeka мы сообщали, что раздетая Кухар взволновала образом Клеопатры, сидя в ванной с золотом