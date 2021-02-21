Українці оцінили, наскільки змінилася знаменита прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар за роки своєї кар'єри

На сторінці програми» Зірковий шлях " в Instagram з'явився колаж з архівним фото балерини, на якому вона зображена зовсім юною. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, 39-річна танцівниця потрапила в трупу Національної опери України ще в 17 років. З юних років вона гастролювала по Європі, Канаді, США, Японії, Кореї, Китаю та інших країнах, підкорюючи глядачів своїми танцями.

На колажі українцям представили один з недавніх знімків Кухар, а також її фото в молодості. На ньому юна танцівниця позує в білосніжній сукні і з ніжним вінком на голові. Її образ доповнює яскравий сценічний макіяж.

У підписі до знімків українцям запропонували оцінити, наскільки змінилася Кухар за роки своєї кар'єри. Коментатори тут же почали ділитися думками з цього приводу. Багато хто відзначав, що балерина практично не змінилася.

"50/50", "не дуже, брови змінилися", "а так, мені Катерина дуже подобається, як людина, жінка!", "Стала навіть краще", "не змінилася", "неприємна особа. Зарозуміла", "типова балерина", - пишуть люди.

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