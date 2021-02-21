Украинцы оценили, насколько изменилась знаменитая прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар за годы своей карьеры

На странице программы «Зріковий шлях» в Инстаграм появился коллаж с архивным фото баллерины, на котором она запечатлена совсем юной. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, 39-летняя танцовщица попала в труппу Национальной оперы Украины еще в 17 лет. С юных лет она гастролировала по Европе, Канаде, США, Японии, Корее, Китаю и других странах, покоряя зрителей своими танцами.

На коллаже украинцам представили один из недавних снимков Кухар, а также ее фото в молодости. На нем юная танцовщица позирует в белоснежном платье и с нежным венком на голове. Ее образ дополняет яркий сценический макияж.

В подписи к снимкам украинцам предложили оценить, насколько изменилась Кухар за годы своей карьеры. Комментаторы тут же принялись делиться мыслями на этот счет. Многие отмечали, что балерина практически не изменилась.

«50/50», «Не очень, брови изменились», «А так, мне Екатерина очень нравится, как человек, женщина!», «Стала даже лучше», «Не поменялась», «Неприятная особа. Высокомерная», «Типичная балерина», - пишут люди.

Напомним, кума Кухар из "Танців з зірками" Холоденко пристыдила украинцев прямо из постели: "Знаете, не каждый день...".

Как сообщала Politeka, Кухар с "Танців з зірками" в прозрачном платьице ухватил за руку полураздетый муж.

Также Politeka писала, что раздетый муж Кухар из «Танців з зірками» устроил танцы в ванной, посветив железным торсом: «Александр, вы…».