Известный психолог Наталья Холоденко, и по совместительству кума судьи Екатерины Кухар из "Танців з зірками", огорошила обращением
Как передает Politeka.net, 39-летняя Кухар сделала в "сториз" в Инстаграм репост со странички своей кумы. Слегка растрепанная и без косметики Холоденко предстала на опубликованных кадрах в кружевном белье в белоснежной постели.
Психолог пристыдила "темных" украинцев и призвала всех "бегом окультуриваться".
"Мы будем с вами культурно развиваться или нет, вообще? Балет - он, знаете, не каждый день проходит. А помните, как эти все дворяне, графья... ехали на балет?.. Вот, я ребенка сегодня веду на балет, а вы?", - обратилась Наталья к своим подписчикам.
Кухар, являющаяся примой-балериной, полностью поддержала подругу, потому и репостнула у себя ее призыв.
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Напомним, Екатерина является крестной мамой маленькой Вивьен - дочки Холоденко, родившейся в марте 2019 года. А крестным отцом стал комик Юрий Ткач.
Ранее мы рассказывали, Кухар присоеднилась к зрелищному шоу "Липсинк Батл", в котором отечественным звездам нужно спародировать пение мировых знаменитостей - петь не нужно уметь, главное вовремя открывать рот, ну и, обладать артистизмом, конечно.
Екатерина отреагировала на вызов, разместив свою первую пародию в Инстаграм - для затравки зрителей. Балерина предстала в объемном свитере, сидя на кровати и исполнила песню Билла Визерса "Ain’t No Sunshine".
Отметим, новое шоу стартует на "1+1" в марте и объединит на своей площадке 36 звезд. Кухар, к слову, пригласила поучаствовать в "Липсинк Батле" "Холостячку" Ксению Мишину и телеведущую Ольгу Фреймут.
Напомним, что Кухар из «Танців з зірками» в черных кружевах разгорячила видом в постели: "Сладких..."
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