Известная прима-балерина, судья "Танців з зірками", Екатерина Кухар, предстала в образе настоящего черного лебедя
Артистка покорила поклонников талантом и своей шикарной внешностью, пишет Politeka.net. Звезда не устает разжигать к себе интерес, публикуя фото в красивых образах.
Так, Кухар в этот раз предстала на черно-белом фото. Балерина надела платье с перьями, кончики которого торчали. Красивые украшения сверкали на шее и в ушах знаменитости.
Екатерина сделала высокий хвост, которы придал образу некой строгости.
В общем, складывалось впечатление, что перед нами предстал настоящий черный лебедь из балета "Лебединое озеро".
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"Удивительная красота женских линий...", - написала артистка.
Также в посте Екатерина написала массу приятного в сторону своего приятеля - фотографа Ростислава Рипки.
"Ты ювелир в своем деле, а получившийся результат — это искусство на века!
Отпускай эту книгу в мир и пусть она вдохновляет каждого, кто к ней прикоснется
Горжусь!🤍", - отметила балерина.
За час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев:
"Шикарное фото😍", "Красивая ❤️Люблю ❤️❤️❤️", "Ой как красиво 😍", "Невероятно😍", "Волшебная🙌👏❤️❤️", "красивая! 😍😍😍❤", "Вау✨! Лучшее фото, которое я видела сегодня! Вы невероятны! 💋💃", "Восхитительная и грациозная!", "Очень красивое лицо: носик, глаза, губы", "Вы прекрасны 😍♥️💫👏🏻", " Сколько в Вас грации и силы во взгляде! Сильная маленькая женщина!", "Конфетка😍😉😉".
Напомним, что Кухар из «Танців з зірками» в черных кружевах разгорячила видом в постели: «Сладких...».
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