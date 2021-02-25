Муж украинской балерины Екатерины Кухар Александр Стоянов поделился, с чего начинались их отношения

Как сообщает Politeka.net, балетный артист и супруг балерины Екатерины Кухар Александр Стоянов признался, что их отношения с будущей женой начались со скандалов и ругани. Пару поставили вместе во время подготовки одного из спектаклей, так что на репетициях они много времени проводили вместе. Однако, взаимопонимание пришло не сразу – поначалу гордые артисты много спорили и ссорились. Об этом Стоянов рассказал в программе "Невероятная правда о звездах".

"У нас все началось со скандалов и ругани. Но я теперь не танцую ни с кем, точно так же, как и Катя, мы танцуем только вдвоем. Это решение мы приняли еще много-много лет назад", - говорит Александр. По словам Кухар, ее муж довольно строптивый. На репетициях он ведет себя так, как чувствует. Так что на репетициях у пары вначале складывались очень сложные отношения. Однако, все было как в кино – сначала неприязнь и ругань, потом это переросло в дружбу, а с годами – в большую любовь. Катя и Александр вместе уже более 10 лет, причем не только как семья, но и как коллеги по сцене.

Что интересно, на момент начала совместной работы со Стояновым, Кухар была замужем, так что не могла ответить на чувства партнера по балету. А вот Александр в то время уже был влюблен в балерину – свои чувства он разными способами выражал на репетициях и во время выступлений на сцене. А вот семью Кати и ее тогдашнего мужа разбивать не посмел, прошло много времени, пока они состоялись как муж и жена.

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