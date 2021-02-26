"Все для тебя!"

Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар трогательно поздравила с днем рождения своего сына

26 февраля ребенку танцовщицы от первого брака, Тимуру, исполняется 12 лет. По этому случаю и сама Кухар, и ее нынешний муж Александр Стоянов поделились трогательными постами в своих Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Кухар опубликовала милое фото мальчика с их недавнего семейного отдыха.

«В мире этом столько открытий и все для тебя», - написала балерина.

В то же время, в тегах она отметила, что в этот день «мама как всегда на гастролях».

В свою очередь, Стоянов поделился более многословным поздравлением.

«Мой взрослый сын! Тимур, смотрю на тебя и горжусь, ты растёшь настоящим мужчиной и джентельменом! Столько в тебе авантюризма и смелости! Вот только терпения не всегда хватает, но мы над этим поработаем! И каждый день, каждую минуту, помни, что я всегда с тобой и всегда поддержу!», - написал танцор.

Он также поделился снимками с отдыха, на которых они с Тимуром вместе плавают в море.

Поклонники пары также присоединились к поздравлениям.

«Копия Мама)) с именинником», «Малыш похож на Вас, с именинником», «С именинником! Какие же вы классные», - пишут люди.

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