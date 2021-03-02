Екатерина Кухар стала пушистым розовым котенком, наряд поражает

Как сообщает Politeka.net, Катерина Кухар в Instаgram разместила очередной пост, проиллюстрировав его невероятно нежным образом в пушистом наряде и написав о своих наблюдениях.

Екатерина написала, что ее сильно удручает то, что на концертах люди вместо того, чтобы наслаждаться волшебством спектаклей, снимают их на телефон.

«После пяти спектаклей подряд в туре по Украине, всё чаще и чаще замечаю вместо ваших глаз видеокамеры телефонов.», - пожаловалась балерина.

Она написала, что с одной стороны желание запечатлеть моменты и оставить в памяти – ценны, однако человек, смотря через призму монитора на спектакль лишает себя «мира эстетики и волшебства».

Екатерина предложила поклонникам, попробовать насладиться искусством глазами, а не мониторами телефонов.

Также девушка отметила, что в мировой практике соблюдают правила, когда в ходе представления не позволительно доставать телефон и что-либо снимать.

Она заявила, что там есть специальные секьюрити, которые следят, чтобы не нарушали правила и не вели видеосъемку.

Она подчеркнула, что артисты живут на сцене маленькую жизнь для своего зрителя, проводя с ним время тет-а-тет.

"Согласна, с телефонами теряется ценность момента 👏 гораздо круче потом вспоминать ощущения здесь и сейчас, чем смотреть запись", "Красавица ❤️❤️", "Яка ви прекрасна!❤️🙌👏", "Чудесная ❤️❤️❤️❤️❤️", "Ухти! Як гарно, неочікуваний образ для Вас", "Я телефон наоборот отключаю на концертах, - погружаюсь вместе с кожей в атмосферу🔥", "Екатерина, спасибо вам за волшебство красоты!", "Полностью согласна и поддерживаю. Иногда так хочется поделиться красотой и своими переживаниями с другими. Хотя через сториз этого не передаш. (Каюсь, вчера немножко снимала)", - поддержали свою любимицу фанаты.

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