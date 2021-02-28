Популярная украинская прима-балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала, как заканчиваются ее спектакли

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кухар опубликовала фото из гримерки. Как известно, звездное семейство отправилось с гастролями по Украине. Сегодня Кухар вместе с мужем, артистом балета Адександром Стояновым выступали в Виннице.

Екатерина сфотографировала себя в зеркале. Она была уставшая и замученная, но блеск в глазах показывал, что усталость эта приятная. Балерина была вся окружена цветами, ради которых и затевалось фото.

«Наконец-то дождалась свой любимый период сезонных цветов», - подписала снимок звезда.

В одном из своих интервью Екатерина Кухар рассказывала, что она очень любит, когда ей дарят цветы. В отличие от многих звезд она предпочитает цветы забирать с собой. Дома она любит заниматься цветами, чтобы они долго стояли.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар стала очень популярной после того, как пришла в проект «Танці з зірками». За очень короткое время балерина стала настоящей звездой шоу-бизнеса. Теперь она участвует в разнообразных шоу и снимается в рекламе.

Напомним, что муж Кухар из "Танців з зірками" признался, как сходил с ума по балерине, когда та была замужем: "Все началось с...".

Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танців з зірками" похвастался женой в необычном образе: кадры преображения.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" показала подросшего красавца-сына, покорив эмоциональным признанием: "Копия мама".