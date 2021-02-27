Український артист балету і чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар Олександр Стоянов показав себе з дружиною на урочистому заході

Танцюрист поділився новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому він розповів про благодійну вечерю для Київського державного хореографічного училища, яку вони організували з Кухар.

"Благодійна вечеря "Meet and greet" пройшла успішно!.. Дякуємо гостям, які підтримали нашу ініціативу і розуміючи важливість турботи про майбутнє балетного мистецтва в Україні, розділили з нами цей вечір... ми хочемо зробити училище місцем гордості для учнів. Щоб приходячи в рідні стіни діти надихалися на нові звершення і перемоги!",- написав танцюрист.

На чорно-білих фото вони з дружиною позують з гостями заходу. При цьому, Кухар вибрала незвичайний образ. Вона одягнена в довгу спідницю і чорний піджак. А нестандартною деталлю образу балерини став яскравий сценічний макіяж зі стразами.

Публікація Стоянова вразила знамениту українську спортсменку Лілію Подкопаєву, яка в коментарях написала: "Молодці!".

Шанувальники Стоянова також відреагували на його пост.

"Низький уклін Вам! Величезне спасибі за таку добру справу", "спасибі", - пишуть люди.

Відзначимо, що зараз Катерина Кухар є директором Київського державного хореографічного училища.

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