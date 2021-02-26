Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар зворушливо привітала з днем народження свого сина
26 лютого дитині танцівниці від першого шлюбу, Тимуру, виповнюється 12 років. З цієї нагоди і сама Кухар, і її нинішній чоловік Олександр Стоянов поділилися зворушливими постами в своїх Instagram, повідомляє Politeka.net.
Так, Кухар опублікувала миле фото хлопчика з їх недавнього сімейного відпочинку.
"У світі цьому стільки відкриттів і все для тебе", - написала балерина.
У той же час, в тегах вона зазначила, що в цей день «мама як завжди на гастролях».
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У свою чергу, Стоянов поділився більш багатослівним привітанням.
"Мій дорослий син! Тимур, дивлюся на тебе і пишаюся, ти ростеш справжнім чоловіком і джентельменом! Стільки в тобі авантюризму і сміливості! Ось тільки терпіння не завжди вистачає, але ми над цим попрацюємо! І кожен день, кожну хвилину, пам'ятай, що я завжди з тобою і завжди підтримаю!",- написав танцюрист.
Він також поділився знімками з відпочинку, на яких вони з Тимуром разом плавають у морі.
Шанувальники пари також приєдналися до привітань.
"Копія Мама)) з іменинником", "малюк схожий на Вас, з іменинником", "з іменинником! Які ж ви Класні", - пишуть люди.
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