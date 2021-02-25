Чоловік української балерини Катерини Кухар Олександр Стоянов поділився, з чого починалися їхні стосунки

Як повідомляє Politeka.net, балетний артист і чоловік балерини Катерини Кухар Олександр Стоянов зізнався, що їхні стосунки з майбутньою дружиною почалися зі скандалів і лайки. Пару поставили разом під час підготовки однієї з вистав, так що на репетиціях вони багато часу проводили разом. Однак, взаєморозуміння прийшло не відразу - спочатку горді артисти багато сперечалися і сварилися. Про це Стоянов розповів в програма "Неймовірна правда про зірок".

"У нас все починалося зі скандалів і сварок. Але я тепер не танцюю ні з ким, точно так само, як і Катя, ми танцюємо тільки удвох. Це рішення ми прийняли ще багато-багато років тому", - каже Олександр. За словами Кухар, її чоловік досить норовливий. На репетиціях він поводиться так, як відчуває. Тому на заняттях у пари спочатку складалися дуже складні відносини. Однак, все було як в кіно - спочатку неприязнь і лайка, потім це переросло в дружбу, а з роками – у велике кохання. Катя і Олександр разом вже понад 10 років, причому не тільки як сім'я, але і як колеги по сцені.

Що цікаво, на момент початку спільної роботи зі Стояновим, Кухар була заміжня, так що не могла відповісти на почуття партнера по балету. А ось Олександр в той час вже був закоханий в балерину – свої почуття він різними способами висловлював на репетиціях і під час виступів на сцені. А ось сім'ю Каті і її тодішнього чоловіка розбивати не посмів, пройшло багато часу, поки вони відбулися як чоловік і дружина.

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