Коллега Екатерины Кухар Кристина Шишпор рассказала подробности об отношениях с судьей "Танців з зірками"
Как передает Politeka.net, в Инстаграм в паблике "Зірковій шлях" разместили интервью с примой-балериной Национальной оперы Украины. Девушка призналась, почему с Екатериной Кухар более чем сдержанные отношения.
О возможном конфликте Кристина заявила, что они просто не общаются. "Мы просто не общаемся, и все. Она занимается шоу-бизнесом и у нее это хорошо получается, пожалуйста..."
Ранее, пишут в паблике, Шишпор подчеркивала, что Кухар в Украине не танцевала никогда "Лебединое озеро", поэтому называть себя "главным лебедем страны" она не может.
Кристина подчеркнула, что конфликт между ней и Екатериной Кухар точно не носит личного характера. "Это не личное", - подчеркнула прима.
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На этом Кристина закрыла тему о взаимоотношениях с известной судьей танцевального шоу. А также поделилась интересной новостью, В Украине впервые будет представлен балет "Лебединое озеро" в формате 3D, который она продюсирует.
"Лебединое озеро" покажут в Украине впервые. Ждем и хотим увидеть все в реальности", - добавляет Кристина.
Не так давно Катерина Кухар в Instаgram разместила очередной пост, проиллюстрировав его невероятно нежным образом в пушистом наряде и написав о своих наблюдениях.
Екатерина написала, что ее сильно удручает то, что на концертах люди вместо того, чтобы наслаждаться волшебством спектаклей, снимают их на телефон.
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