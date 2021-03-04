Коллега Екатерины Кухар Кристина Шишпор рассказала подробности об отношениях с судьей "Танців з зірками"

Как передает Politeka.net, в Инстаграм в паблике "Зірковій шлях" разместили интервью с примой-балериной Национальной оперы Украины. Девушка призналась, почему с Екатериной Кухар более чем сдержанные отношения.

О возможном конфликте Кристина заявила, что они просто не общаются. "Мы просто не общаемся, и все. Она занимается шоу-бизнесом и у нее это хорошо получается, пожалуйста..."

Ранее, пишут в паблике, Шишпор подчеркивала, что Кухар в Украине не танцевала никогда "Лебединое озеро", поэтому называть себя "главным лебедем страны" она не может.

Кристина подчеркнула, что конфликт между ней и Екатериной Кухар точно не носит личного характера. "Это не личное", - подчеркнула прима.

На этом Кристина закрыла тему о взаимоотношениях с известной судьей танцевального шоу. А также поделилась интересной новостью, В Украине впервые будет представлен балет "Лебединое озеро" в формате 3D, который она продюсирует.

"Лебединое озеро" покажут в Украине впервые. Ждем и хотим увидеть все в реальности", - добавляет Кристина.

Не так давно Катерина Кухар в Instаgram разместила очередной пост, проиллюстрировав его невероятно нежным образом в пушистом наряде и написав о своих наблюдениях.

Екатерина написала, что ее сильно удручает то, что на концертах люди вместо того, чтобы наслаждаться волшебством спектаклей, снимают их на телефон.

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