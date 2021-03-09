Знаменита українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила новим образом з вистави

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала кілька відео, знятих на сцені і за лаштунками балету «Лілея». На відео балерина постала в білій сукні з короною на голові. Зверху сукню прикрашала рожева накидка. Костюмер працювала над нарядом Катерини, щось пришиваючи до нього.

«Зашивають пам'ять до весілля з князем», - прокоментувала Кухар те, що відбувається за лаштунками.

"Готуємося до першої шлюбної ночі з князем", - підписала відео артистка.

На наступних кадрах Кухар вже парила на сцені, демонструючи танцювальні па. Красуня була одягнена в український національний костюм, стилізований під балетний костюм. Балерина виглядала чудово. Варто відзначити, що партнером артистки по виставі був її чоловік, артист балету Олександр Стоянов.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар покрасувалася в розкішній сукні з відкритою спиною. Красуня відвідала благодійний бал. Заради такого заходу вона одягла неймовірної краси сукню, в результаті чого стала схожою на принцесу.

"Дорослі іноді потребують казки навіть більше, ніж діти...Валерія, спасибі за чарівний і казковий вечір! Ти-втілення натхнення і доброти!",- підписала фото Кухар.

Нагадаємо, що неповторна Кухар з "Танців з зірками" зачарувала зефірним вбранням:"занурююся разом зі шкірою...".

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" показала неприборкану пристрасть з красенем-чоловіком, "безсоромні" кадри: "пожежа".

Також Politeka писала, що колега Кухар з "Танців з зірками" приголомшила зізнанням про конфлікт із зіркою:"вона займається...".