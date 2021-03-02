Катерина Кухар стала пухнастим рожевим кошеням, наряд вражає

Як повідомляє Politeka.net, Катерина Кухар в Instаgram розмістила черговий пост, проілюструвавши його неймовірно ніжним чином в пухнастому вбранні та написавши про свої спостереження.

Катерина написала, що її сильно пригнічує те, що на концертах люди замість того, щоб насолоджуватися чарами вистав, знімають їх на телефон.

"Після п'яти вистав поспіль у турі по Україні, все частіше і частіше помічаю замість ваших очей відеокамери телефонів.",- поскаржилася балерина.

Вона написала, що з одного боку бажання відобразити моменти та залишити в пам'яті – цінні, проте людина, дивлячись через призму монітора на виставу позбавляє себе "світу естетики та чар".

Катерина запропонувала шанувальникам, спробувати насолодитися мистецтвом очима, а не моніторами телефонів.

Також дівчина зазначила, що у світовій практиці дотримуються правил, коли в ході вистави не дозволено діставати телефон і що-небудь знімати.

Вона заявила, що там є спеціальні сек'юріті, які стежать, щоб не порушували правила і не вели відеозйомку.

Вона підкреслила, що артисти живуть на сцені маленьке життя для свого глядача, проводячи з ним час тет-а-тет.

"Згодна, з телефонами втрачається цінність моменту 👏 набагато крутіше потім згадувати відчуття тут і зараз, ніж дивитися запис", "красуня❤️❤️", "Яка ви прекрасна!❤ ️ 🙌 👏 ", "Чудова ❤️❤️❤️❤️❤️", "Ухти! Як гарно, неочікуваний образ для Вас", "Я телефон навпаки відключаю на концертах, - занурююся разом зі шкірою в атмосферу🔥", "Катерина, спасибі вам за диво краси!", "Повністю згодна і підтримую. Іноді так хочеться поділитися красою і своїми переживаннями з іншими. Хоча через сторіз цього не передаси. (Каюсь, вчора трошки знімала)", - підтримали свою улюбленицю фанати.

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