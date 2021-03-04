Колега Катерини Кухар Христина Шишпор розповіла подробиці про стосунки з суддею "Танців з зірками"

Як передає Politeka.net, в Instagram у пабліку "Зірковий шлях" розмістили інтерв'ю з примою-балериною Національної опери України. Дівчина зізналася, чому з Катериною Кухар більш ніж стримані стосунки.

Про можливий конфлікт Христина заявила, що вони просто не спілкуються. "Ми просто не спілкуємося, і все. Вона займається шоу-бізнесом і у неї це добре виходить, будь ласка..."

Раніше, пишуть в пабліку, Шишпор підкреслювала, що Кухар в Україні не танцювала ніколи "Лебедине озеро", тому називати себе "головним лебедем країни" вона не може.

Христина підкреслила, що конфлікт між нею і Катериною Кухар точно не носить особистого характеру. "Це не особисте", - підкреслила прима.

На цьому Христина закрила тему про взаємини з відомою суддею танцювального шоу. А також поділилася цікавою новиною, в Україні вперше буде представлений балет "Лебедине озеро" у форматі 3D, який вона продюсує.

"Лебедине озеро" покажуть в Україні вперше. Чекаємо і хочемо побачити все в реальності", - додає Христина.

Не так давно Катерина Кухар в Instаgram розмістила черговий пост, проілюструвавши його неймовірно ніжним чином в пухнастому вбранні і написавши про свої спостереження.

Катерина написала, що її сильно пригнічує те, що на концертах люди замість того, щоб насолоджуватися чарами вистав, знімають їх на телефон.

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