Знаменитая украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила новым образом из спектакля

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала несколько видео, снятых на сцене и за кулисами балета «Лилея». На видео балерина предстала в белом платье с короной на голове. Сверху платье украшала розовая накидка. Костюмер работала над нарядом Екатерины, что-то пришивая к нему.

«Зашивают память к свадьбе с князем», - прокомментировала Кухар происходящее за кулисами.

«Готовимся к первой брачной ночи с князем», - подписала видео артистка.

На следующих кадрах Кухар уже парила на сцене, демонстрируя танцевальные па. Красотка была одета в украинский национальный костюм, стилизованный под балетный костюм. Балерина выглядела превосходно. Стоит отметить, что партнером артистки по спектаклю был ее муж, артист балета Александр Стоянов.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар покрасовалась в роскошном платье с открытой спиной. Красотка посетила благотворительный бал. Ради такого мероприятия она надела невероятной красоты платье, в результате чего стала похожей на принцессу.

«Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети...Валерия, спасибо за волшебный и сказочный вечер! Ты — воплощение вдохновения и доброты!», - подписала фото Кухар.

Напомним, что неподражаемая Кухар из "Танців з зірками" обворожила зефирным нарядом: "Погружаюсь вместе с кожей…".

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