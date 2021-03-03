Знаменита українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар покрасувалася в розкішній сукні з відкритою спиною

Зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. У публікації Кухар розповіла про те, як побувала на благодійному балу, організованому ювеліром Валерією Гуземою з нагоди її дня народження.

"Дорослі іноді потребують казки навіть більше, ніж діти...Валерія, спасибі за чарівний і казковий вечір! Ти - втілення натхнення і доброти!",- написала балерина.

Вона поділилася знімками, на яких можна розглянути її розкішне вбрання для бала. Так, балерина з'явилася на торжестві в пишному бежевому вбранні з глибоким декольте, відкритою спиною і повітряною спідницею. Особливої ніжності одягу надали дрібні квіти, які прикрашають його ліф.

Варто також відзначити, що на заході Кухар зустрілася з переможницею минулого сезону «Танців» Сантою Дімопулос. На одному зі знімків вони позують поруч. При цьому, балерина помітно виділяється на тлі інших жінок на балу, які вибрали більш темні вбрання.

Шанувальники балерини тут же почали коментувати її пост.

"Катя чарівна", "красуня!", "Принцеса", "як казкова фея", "яка красива, ніжна, повітряна. Як фея в казковому саду", "найніжніша і мила", "ви казка життя. І матуся, і дружина (це головне в житті). І прима-балерина, творча особистість, інтелектуалка. Ви приклад для наслідування!",- пишуть люди.

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