Знаменитая украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар покрасовалась в роскошном платье с открытой спиной

Звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. В публикации Кухар рассказала о том, как побывала на благотворительном баллу, организованном ювелиром Валерией Гуземой по случаю ее дня рождения.

«Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети...Валерия, спасибо за волшебный и сказочный вечер! Ты — воплощение вдохновения и доброты!», - написала балерина.

Она поделилась снимками, на которых можно рассмотреть ее роскошный наряд для балла. Так, балерина появилась на торжестве в пышном бежевом наряде с глубоким декольте, открытой спиной и воздушной юбкой. Особой нежности наряду придали мелкие цветы, которые украшают его лиф.

Стоит также отметить, что на мероприятии Кухар встретилась с победительницей прошлого сезона «Танців» Сантой Димопулос. На одном из снимков они позируют рядом. При этом, балерина заметно выделяется на фоне других женщин на баллу, которые выбрали более темные наряды.

Поклонники балерины тут же принялись комментировать ее пост.

«Каты очаровательная», «Красавица!», «Принцесса», «Как сказочная фея», «Какая красивая, нежная, воздушная. Как фея в сказочном саду», «Самая нежная и милая», «Вы сказка жизни. И мамочка, и жена (это главное в жизни). И прима-балерина, творческая личность, интеллектуалка. Вы пример для подражания!», - пишут люди.

Напомним, неподражаемая Кухар из "Танців з зірками" обворожила зефирным нарядом: "Погружаюсь вместе с кожей…".

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