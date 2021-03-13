Знаменита українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар показала себе після виступу

Кілька днів тому популярна балетна пара Олександр Стоянов і Катерина Кухар провели спеціальну акцію «Відродження Київського державного хореографічного училища». Як виявилося, артисти вирішили влаштувати благодійний вечір з продажем квитків для збору коштів.

Всі зібрані кошти повинні піти на ремонт і оснащення головного хореографічного навчального закладу в Україні, нині який під своє крило взяла прима-балерина Катерина Кухар.

Сама артистка також поділилася в сторі яскравим образом після виступу і захопилася ще одним залом театру, в якому виступала. В якості підтримки, поруч із зіркою був і чоловік Євген. Катерина розповіла, що відвідує дивовижне і прекрасне місце, а також показала ніжні Букети квітів, отримані після виступу.

Також артистка поділилася історичною довідкою про зародження балету – виду мистецтва, якому вона вирішила присвятити своє життя.

"Першими балетними постановками вважаються придворні вистави у Франції та Італії в період епохи Відродження, а свідоцтва про костюми, спеціально призначених для балету, можна датувати початком XV століття», - розповіла Кухар.

"Просто богиня», «захоплююся", " спасибі за екскурсію в область історії балету. Прекрасна прима" « " захват. Ви народжені, бути балериною" « " яка граціозність, яка легкість! Браво!", "Божественно жіночна«,» яка ж красуня«,» схиляю голову перед талановитою, постійно шукає і розвивається жінкою і особистістю", - пишуть люди.

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