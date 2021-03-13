Знаменитая украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала себя после выступления
Несколько дней назад популярная балетная пара Александр Стоянов и Екатерина Кухар провели специальную акцию «Возрождение Киевского государственного хореографического училища». Как оказалось, артисты решили устроить благотворительный вечер с продажей билетов для сбора средств.
Все собранные средства должны уйти на ремонт и оснащение главного хореографического учебного заведения в Украине, ныне которое под свое крыло взяла прима-балерина Екатерина Кухар.
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Сама артистка также поделилась в Стори ярким образом после выступления и восхитилась еще одним залом театра, в котором выступала. В качестве поддержки, рядом со звездой был и супруг Евгений. Катерина рассказала, что посещает удивительное и прекрасное место, а также показала нежные букеты цветов, полученные после выступления.
Также артистка поделилась исторической справкой о зарождении балета – вида искусства, которому она решила посвятить свою жизнь.
«Первыми балетными постановками считаются придворные спектакли во Франции и Италии в период эпохи Возрождения, а свидетельства о костюмах, специально предназначенных для балета, можно датировать началом XV века», - рассказала Кухар.
«Просто богиня», «Восхищаюсь», «Спасибо за экскурсию в область истории балета. Прекрасная прима», «Восторг. Вы рождены, быть балериной», «Какая грациозная, какая легкость! Браво!», «Божественно женственна», «Какая же красавица», «Склоняю голову перед талантливой, постоянно ищущей и развивающейся женщиной и личностью», - пишут люди.
Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" затмила звездных красоток роскошным платьем с открытой спиной: "Принцесса".
Как сообщала Politeka, непокорная Кухар из «Танців з зірками» взбудоражила откровением за кулисами балета: «Готовимся к брачной ночи…».
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" показала необузданную страсть с красавцем-мужем, "бесстыжие" кадры: "Пожар".