Знаменита українська балерина і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар поділилася раніше неопублікованими фото з відпустки

Після десяти років спільного життя, лише до початку 2019-го року Катерина Кухар і Олександр Стоянов таємно одружилися. Після цього пара також відсвяткувала весілля, повернувшись додому в Україну. Пара виховує двох дітей: сина Катерини від першого шлюбу, Тимура, і спільну дочку, Анастасію.

Минулого року артисти вирушили у відпустку, щоб відзначити перший в їх спільному житті медовий місяць і добре відпочити. Сувора на роботі балерина виявилася милим і скромною людиною в реальному житті. У розділі Сторі в Instagram Кухар вирішила згадати найкращі миті відпустки.

"Ось, нахлинуло, спогади про наш перший за десять років медовий місяць, який все одно перервала пандемія. Тепер покажу фото, які раніше не публікувала з відпустки", - пояснила Катерина, коментуючи випуск ефіру шоу, в якому розповідала про свої стосунки з чоловіком.

Після цього зірка також поділилася яскравим фото в купальнику. Струнка і доглянута балерина позувала біля печери поруч з озером і скелями, показуючи неймовірно-теплі пейзажі.

Також зірка поділилася знімками, на яких можна розглянути її розкішне вбрання для бала. Так, балерина з'явилася на торжестві в пишному бежевому вбранні з глибоким декольте, відкритою спиною і повітряної спідницею. Особливої ніжності поряд надали дрібні квіти, які прикрашають його ліф.

"Кати чарівна" « " красуня!",» Принцеса«,» як казкова фея«, " яка красива, ніжна, повітряна. Як фея в казковому саду«,» найніжніша і мила«, " ви казка життя. І матуся, і дружина (це головне в житті). І прима-балерина, творча особистість, інтелектуалка. Ви приклад для наслідування!",- пишуть люди.

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