Знаменитая украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар поделилась ранее неопубликованными фото из отпуска

После десяти лет совместной жизни, лишь к началу 2019-го года Екатерина Кухар и Александр Стоянов тайно поженились. После этого пара также отпраздновала свадьбу, вернувшись домой в Украину. Пара воспитывает двоих детей: сына Катерины от первого брака, Тимура, и общую дочь, Анастасию.

В прошлом году артисты отправились в отпуск, чтобы отметить первый в их совместной жизни медовый месяц и хорошо отдохнуть. Строгая на работе балерина оказалась милым и скромным человеком в реальной жизни. В разделе Стори в Инстаграм Кухар решила вспомнить лучшие мгновения отпуска.

«Вот, нахлынуло, воспоминания про наш первый за десять лет медовый месяц, который все равно прервала пандемия. Теперь покажу фото, которые раньше не публиковала из отпуска», - объяснила Катерина, комментируя выпуск эфира шоу, в котором рассказывала о своих отношениях с мужем.

После этого звезда также поделилась ярким фото в купальнике. Стройная и ухоженная балерина позировала у пещеры рядом с озером и скалами, показывая невероятно-теплые пейзажи.

Также звезда поделилась снимками, на которых можно рассмотреть ее роскошный наряд для балла. Так, балерина появилась на торжестве в пышном бежевом наряде с глубоким декольте, открытой спиной и воздушной юбкой. Особой нежности наряду придали мелкие цветы, которые украшают его лиф.

«Каты очаровательная», «Красавица!», «Принцесса», «Как сказочная фея», «Какая красивая, нежная, воздушная. Как фея в сказочном саду», «Самая нежная и милая», «Вы сказка жизни. И мамочка, и жена (это главное в жизни). И прима-балерина, творческая личность, интеллектуалка. Вы пример для подражания!», - пишут люди.

Напомним, неподражаемая Кухар из "Танців з зірками" обворожила зефирным нарядом: "Погружаюсь вместе с кожей…".

Как сообщала Politeka, замученная Кухар из «Танців з зірками» ошеломила кадрами из гримерки: «Наконец-то дождалась…».

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