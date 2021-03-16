Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала их с мужем трогательную традицию

Звезда поделилась милыми семейными кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Кухар и ее муж, артист балета Александр Стоянов, любят проводить время вместе и делиться соответствующими фото и видео с поклонниками. На этот раз пара показала одну из своих традиций – совместный обед перед гала-концертом.

На кадрах Александр и Екатерина сидят за накрытым столом. Супруги явно были в игривом настроении, а потому решили устроить шуточную «дуэль» на вилках. Они оба усердно фехтовали столовыми приборами, однако, результат сражения остался за кадром.

«Обед был по расписанию! Не изменяем традициям. Перед гала-концертом нужна энергия», - подписала кадры Кухар.

Поклонники балерины не смогли прокомментировать это видео, так как в разделе Сториз нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Кухар опубликовала загадочное фото, на котором с трудом можно было разглядеть ее силует. Балерина была одета в красивый испанский костюм. Пышная юбка развевалась, пока артистка стремительно удалялась из кадра.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» в образе горячей испанки заманила в оковы ночи: «Ах, сеньор…».

Как сообщала Politeka, муж Кухар из «Танців з зірками» покорил женские сердца новым образом, фото знойного красавца: «Наше трио…».

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