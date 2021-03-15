Известная украинская прима-балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар предстала в образе роскошной Кармен

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала загадочное фото, на котором с трудом можно было разглядеть ее силует. Балерина была одета в красивый испанский костюм. Пышная юбка развивалась, пока артистка стремительно удалялась из кадра.

Стоит отметить, что кадр получился очень живым и соблазнительным. Кухар буквально заманила своих поклонников в оковы ночи.

«Ах, сеньор, этот день, этот день!..Когда я его вспоминаю, я забываю про завтрашний...». 18 октября жду вас в Октябрьском, чтобы проникнуться историей пылкой Кармен и провести вместе с нами вечер с испанскими мотивами! Пусть этот четверг станет нашей маленькой пятницей!», - подписала снимок звезда.

Отметим, что ранее и муж Кухар, артист балета Александр Стоянов приглашал поклонников на выступление. Как известно, парочка вновь выйдет на сцену вместе. Практически все спектакли Кухар и Стоянов играют в паре.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар поделилась невероятно красивым кадром, на котором она позировала в балетной пачке. В руках у примы красовались цветы.

Напомним, что Кухар из «Танці з зірками» доверилась мужу, испытав истинное блаженство: «Раз в месяц – обязательно!».

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" в разноцветном купальнике пленила романтичным образом: "Вот нахлынуло".

Также Politeka писала, что наряженная Кухар из «Танці з зірками» похвасталась своим великолепием на сцене: "Какая грациозная".