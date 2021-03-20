Украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала весенний пикантный образ без штанов
Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезды появилось невероятно атмосферное анимационное фото, на котором она предстала в нежном розовом свитере. Балерина не стала надевать штаны, засветив упругие бедра и стройные ножки. Она умостилась на полу, облокотившись на руки. Ее волосы были распущены, а нежный макияж завершал образ.
Екатерина использовала анимацию, в результате чего цветы вокруг нее расцвели. Анимационное фото создало впечатление, что сама балерина расцвела.
«Может нужно перестать ждать весну, чтобы она наконец-то пришла?», - подписала фото балерина.
В комментариях утонченной красотке оставили массу приятных слов.
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«Кошечка», «Такая милашка», «Класс», «Красавица», «Нежный цветочек», «Красотка», «Ты такая невероятная женщина», «Так и манит», - пишут пользователи сети.
Как известно, про Екатерину Кухар узнала вся Украина после того, как она стала судьей шоу «Танці з зірками», хотя и до этого звезда была широко известна среди поклонников балета. За последние годы Кухар, можно сказать, популяризировала балет среди украинуев. Ее спектакли, где она танцует вместе с мужем, всегда собирают аншлаги.
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