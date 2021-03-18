Чоловік Катерини Кухар, судді з "Танців з зірками", Олександр Стоянов не стримав емоцій, дивлячись на юну красуню

Як передає Politeka.net, 33-річний артист балету поділився свіжими кадрами в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показав фрагменти з сюїти грецьких танців "Сіртакі".

Так, прем'єр та прима-балерина Національної опери України Кухар зі Стояновим можуть бути задоволені, в театрі підростає гідна заміна.

Олександр показав юну фаворитку Анну Стоянову, яка пурхала на сцені, як метелик, в легкому молочному вбранні, і з ніжністю підписав кадри: "Моя маленька талановита @anistoiani в балеті "Сіртакі". Ви круті!".

Також артист балету зазначив, що "підростає конкуренція", аплодуючи виступу: "Браво!".

Зазначимо, Стоянов вступив у Київське державне хореографічне училище в 1998 році і закінчив його в 2006-м. Після випуску став солістом Національної опери України. У тому ж році отримав запрошення на роботу в Маріїнський театр опери та балету в Санкт-Петербурзі, а через кілька років його запрошував Великий театр і Берлінська Опера. Але від роботи за кордоном він відмовився, вирішивши танцювати на батьківщині. У Національній опері України Олександр виконує провідні ролі практично всього репертуару.

Раніше ми розповідали, Кухар зі Стояновим здивували божевільною "дуеллю" на вилках. Пара показала одну зі своїх традицій - спільний обід перед гала-концертом. Щоб зняти напругу, вони, мабуть, вирішили пограти. Правда, хто виявився переможцем фехтування столовими приборами, так і залишилося таємницею.

"Обід був за розкладом! Не зраджуємо традиціям. Перед гала-концертом потрібна енергія", - підписала кадри Кухар.

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