Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар прийняла красиву позу на руках свого чоловіка, Олександра Стоянова

Катерина Кухар і Олександр Стоянов вже багато років разом, пише Politeka.net. Пара виховує двох дітей, ділить спільний побут, а також виступає разом.

Нерідко обидва діляться кадрами своїх виступів. Так, в новому пості в Instagram Стоянов розмістив фото, на якому тримає красуню-дружину. Остання витягнулася і вигнулася, демонструючи красиві вигини і підкачані ніжки.

Катерина посміхалася, вона виглядала легко і розслаблено.

"Хто хоче потрапити на виставу «Кармен-сюїта» 18 березня в Жовтневому палаці? ДАРУЮ ДВА КВИТКИ!🎫", - написав Олександр.

За чотири години публікація зібрала понад 700 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі, в основному, відзначали друзів в коментарях, але також були і ті, хто висловлював захоплення артистам.

Раніше ми писали, що в одному з інтерв'ю Катерина Кухар поділилася - після робочого дня вона з чоловіком приходить пізно додому, але все ж обидва дотримуються одного правила: пара завжди укладає дітей спати, і обов'язково чеше їм спинки, а також читає.

Крім того, подружжя намагається привезти ялинкові іграшки зі своїх закордонних поїздок. А на Новий Рік сім'я наряджає ялинку, викликаючи захват у дітей, які завжди запитують звідки та чи інша кулька.

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