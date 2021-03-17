Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар приняла красивую позу на руках своего супруга, Александра Стоянова

Екатерина Кухар и Александр Стоянов уже много лет вместе, пишет Politeka.net. Пара воспитывает двоих детей, делит совместный быт, а также выступает вместе.

Нередко оба делятся кадрами своих выступлений. Так, в новом посте в Инстаграм Стоянов разместил фото, на котором держит красотку-жену. Последняя вытянулась и выгнулась, демонстрируя красивые изгибы и подкаченные ножки.

Екатерина улыбалась, она выглядела легко и расслабленно.

"Кто хочет попасть на спектакль «Кармен-Сюита» 18 марта в Октябрьском дворце? ДАРЮ ДВА БИЛЕТА!🎫", - написал Александр.

За четыре часа публикация собрала более 700 лайков и много комментариев. Пользователи сети, в основном, отмечали друзей в комментариях, но также были и те, кто высказывал восхищение артистам.

Ранее мы писали, что в одном из интервью Екатерина Кухар поделилась - после рабочего дня она с мужем приходит поздно домой, но все же оба придерживаются одного правила: пара всегда укладывает детей спать, и обязательно чешет им спинки, а также читает.

Кроме того, супруги стараются привезти елочные игрушки со своих заграничных поездок. А на новый год семья наряжает елку, вызывая восторг у детей, которые всегда спрашивают откуда тот или иной шарик.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» в образе горячей испанки заманила в оковы ночи: «Ах, сеньор…».

Как сообщала Politeka, муж Кухар из «Танців з зірками» покорил женские сердца новым образом, фото знойного красавца: «Наше трио…».

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" в разноцветном купальнике пленила романтичным образом: "Вот нахлынуло".