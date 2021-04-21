Прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар вот уже неделю "выживает" на дикой природе

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых поделилась премудростью жизни в джунглях.

Как известно, Екатерина вместе с супругом, тоже артистом балета, Александром Стояновым сейчас находятся на Шри-Ланке. После нескольких дней на комфортной вилле парочка решила придать своему отдыху экстрима, перебравшись в заповедник. Теперь они живут в "лачуге", напоминающей перевернутый батискаф или кокон (однако, не лишенной удобств) и наслаждаются дикой природой.

"Одичавшая" Кухар рассказала, как научилась читать знаки животных, сравнив себя с известным персонажем из романа Даниеля Дефо Робинзоном Крузо.

"Они (животные, - ред.) ведут себя достаточно странно, они убегают, начинают кричать... то есть, в принципе, по знакам, которые дают нам животные, можно понять, что опасность где-то рядом, где-то очень близко. И сегодня я убедилась в этом на примере варана. Маленький варан сегодня с дикой скоростью прибежал ко мне к лежаку, очень быстро бежал, никогда не видела, чтобы вараны так бегали... А потом начал дико дышать. Посмотрел на меня, увидел, что я не представляю для него опасности... а через пять минут с того места, откуда прибежал варан, появилась змея. Знаки...", - доверилась природе Екатерина.

"Чувствуйте знаки, умейте читать знаки, вам всегда это пригодится", - подытожила балерина.

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