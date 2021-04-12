Украинский артист балета и муж балерины Екатерины Кухар Александр Стоянов поделился смелым фото с отдыха с женой

В начале года пара звездных танцоров уже летала отдыхать на курорт с детьми. Однако, в апреле судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар и ее муж решили отправиться на Шри-Ланку уже только вдвоем. В новом посте на своей странице в Инстаграм Стоянов показал, как эта поездка отличается от предыдущей, пишет Politeka.net.

Так, танцор опубликовал новое фото, на котором он позирует на фоне моря и пальм. При этом, внимание зрителей не может не привлечь пикантная деталь: судя по всему на снимке Стоянов позирует абсолютно голым. Самое пикантное место прикрывает лишь белый цветок, который держит перед камерой фотограф. Можно предположить, что им была супруга танцора.

«Просто оставляю это фото и скажу, что отдых без детей — это немного другой формат...Но он мне очень нравится!», - написал Стоянов.

Судя по всему, пара действительно решила оторваться на отдыхе без детей.

Его подписчики тут же отреагировали на этот пост, засыпав его лайками.

«Какое небо голубое», «Красиво», - пишут люди.

Напомним, пластичная Кухар из "Танців з зірками" предалась любимому делу на курорте, появились кадры: "После каждого...".

Как сообщала Politeka, подтянутая Кухар из "Танців з зірками" свела с ума аппетитными формами в мини-бикини: "Должно быть стыдно!".

Также Politeka писала, что раздетый муж Кухар из "Танців з зірками" Стоянов рассказал, как им живется за границей: "Мась, тут что-то ползет".