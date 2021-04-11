Муж Екатерины Кухар Александр Стоянов показал жаркие фото с отдыха на Шри-Ланке

Как сообщает Politeka.net, премьер национальной оперы Украины Александр Стоянов рассказал о своем сказочном отдыхе на Шри-Ланке вместе с примой-балериной и судьей "Танців з зірками" Екатериной Кухар. Артист опубликовал в своем микроблоге Instagram яркие кадры из тропического острова и поделился впечатлениями.

На новых снимках Александр запечатлен топлес среди густой экзотической зелени, на нем только разноцветные пестрые шорты. В руках танцор держит забавные инструменты, похожие на деревянные молотки. При этом можно заметить его рельефный пресс, который раньше мало кто видел.

В подписи к фотографиям муж Екатерины Кухар рассказал об их отдыхе. "Люблю Шри-Ланку за разнообразие. Тут тебе и спорт, и джунгли, и охота на самых дивных животных... И даже бессонные ночи в поисках «чудовища», которое забралось на виллу. Ты вот лежишь, видишь сны про прекрасную русалку, которая спит рядом, а она, оказывается, не спит. Потому что ты просыпаешься от толкания в бок и крика «Мась, тут что-то ползёт»! В общем весело!", - написал Стоянов. Также он отметил, что на Шри-Ланке каждый день они проводят очень активно, именно поэтому для отдыха не Мальдивы.

Напомним, Муж Кухар из "Танців з зірками" вышел из тени жены, заставив женщин визжать от восторга: "Это было шикарно…".

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