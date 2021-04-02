Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", удивила внешностью
Популярная прима-балерина принимает участие в разных шоу, передает Politeka.net. В этот раз звезда в одном из проектов удивила своим перевоплощением.
Так, Кухар выступила в образе поп-короля Майкла Джексона на шоу "Липсинк батл". Соответствующие фото обнародовали на странице шоу в Инстаграм.
Известная брюнетка предстала в красных куртке и джинсах. Она приподняла черную шляпку, сверкнув кучерявой головой. А руку балерина положила себе между ног, повторяя известное движение артиста.
В посте говорится, что кроме балерины на сцену выйдет и ее муж - Александр Стоянов.
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"Уже завтра в новом эпизоде проекта зрители увидят, как семейная пара прима-балерина Национальной Оперы Украины Екатерина Кухар и премьер Национальной Оперы Александр Стоянов встретятся в ожесточенном противостоянии на сцене «Липсинк батл».
Екатерина превратится в легендарного Майкла Джексона, а ее муж Александр Стоянов воплотит неожиданный двойной образ JZ и Рианны", - заинтриговали авторы публикации.
За три часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.
"Просто один в один . Браво!!!❤️", "Смотрели с большим удовольствием 👏🔥", "Очень похожи", "Майкл Джексон", "Класс❤️😍", "Смотрим всей семьёй, очень нравится! Спасибо организаторам за позитив!Уходит грусть, приходят положительные эмоции!", - написали пользователи сети.
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