Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", удивила внешностью

Популярная прима-балерина принимает участие в разных шоу, передает Politeka.net. В этот раз звезда в одном из проектов удивила своим перевоплощением.

Так, Кухар выступила в образе поп-короля Майкла Джексона на шоу "Липсинк батл". Соответствующие фото обнародовали на странице шоу в Инстаграм.

Известная брюнетка предстала в красных куртке и джинсах. Она приподняла черную шляпку, сверкнув кучерявой головой. А руку балерина положила себе между ног, повторяя известное движение артиста.

В посте говорится, что кроме балерины на сцену выйдет и ее муж - Александр Стоянов.

"Уже завтра в новом эпизоде ​​проекта зрители увидят, как семейная пара прима-балерина Национальной Оперы Украины Екатерина Кухар и премьер Национальной Оперы Александр Стоянов встретятся в ожесточенном противостоянии на сцене «Липсинк батл».

Екатерина превратится в легендарного Майкла Джексона, а ее муж Александр Стоянов воплотит неожиданный двойной образ JZ и Рианны", - заинтриговали авторы публикации.

За три часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Просто один в один . Браво!!!❤️", "Смотрели с большим удовольствием 👏🔥", "Очень похожи", "Майкл Джексон", "Класс❤️😍", "Смотрим всей семьёй, очень нравится! Спасибо организаторам за позитив!Уходит грусть, приходят положительные эмоции!", - написали пользователи сети.

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