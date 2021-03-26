Известная хореограф и балерина Катерина Кухар покрасовалась в необычном виде с банным полотенцем на голове и маске

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм всегда с иголочки Екатерина Кухар появилась без одежды в банном полотенце на голове и маской на лице.

"Друзья, вот так заканчивается у меня вечер пятницы. Всем хороших выходных", - сказала загадочная знаменитость и подморгнула в камеру.

Стоит сказать, что все время, пока судья "Танців з зірками" желала хорошего вечера и хороших выходных своим поклонникам, на ее носике взмахивала крыльями бабочка - фильтр из Инстаграм.

Очаровательная Катя отметила, что принимает спа-процедуры в дерматологической клинике на Оболони.

Расслабленная и очаровательная Катя не оставила равнодушными поклонников своей красоты. В сторис невозможно оставить публичный комментарий. Однако обычно фото Екатерины сопровождают такие комментарии:

"Кошечка", "Такая милашка", "Класс", "Красавица", "Нежный цветочек", "Красотка", "Ты такая невероятная женщина", "Так и манит".

Не так давно Екатерина выступила со своим балетом во Львове, о чем написала отдельный пост. Она рассказала, что поездки во Львов никогда не оставляют равнодушными, город и его атмосфера наполняют новыми эмоциями. Кроме того, порадовали балерину зрители, которые подарили незабываемые эмоции.

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