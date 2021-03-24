Знаменитая украинская прима-балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила ярким образом рядом со знаменитым красавцем

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, сделанное еще во время новогодних праздников. Екатерина сидела на стуле, а рядом с ней стоял главный красавчик «Квартал 95» Валерий Жидков, известный по прозвищу «Тамбовский волк».

Екатерина на фото предстала в невероятно красивом платье, которое подчеркнуло ее миниатюрную фигурку. Она прижалась головой к Валерию, который стоял рядом. Как выяснилось, фото было опубликовано в честь дня рождения комика.

«С днем рождения! Мы не можем изменить мир, но можем дарить людям тепло, улыбки, радость и юмор. Ты прекрасный, чуткий, искренний человек! Я желаю, чтобы в твоей душе никогда не гаснул свет доброты, а только разжигался еще больше и вдохновлял не только тебя, но и окружающих!», - передала трогательное поздравление Екатерина.

Ранее мы писали, что муж Кухар Александр Стоянов поделился кадром со спектакля, на котором держал красотку-жену на руках. Екатерина вытянулась и выгнулась, демонстрируя красивые изгибы и подкаченные ножки.

Напомним, что Кухар из «Танців з зірками» в образе горячей испанки заманила в оковы ночи: «Ах, сеньор…».

Как сообщала Politeka, оставшаяся без штанов Кухар из «Танців з зірками» расцвела на глазах, побаловав видами: «Так и манит…».

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" показала, как расслабляется в халатике, поделившись эмоциональным признанием: "Богиня".