Відома українська прима-балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар постала в образі розкішної Кармен

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала загадкове фото, на якому насилу можна було розгледіти її силует. Балерина була одягнена в красивий іспанський костюм. Пишна спідниця розвивалася, поки артистка стрімко віддалялася з кадру.

Варто відзначити, що кадр вийшов дуже живим і спокусливим. Кухар буквально заманила своїх шанувальників в кайдани ночі.

"Ах, сеньйор, цей день, цей день!..Коли я його згадую, я забуваю про завтрашній...". 18 жовтня чекаю вас в Жовтневому, щоб перейнятися історією палкої Кармен і провести разом з нами вечір з іспанськими мотивами! Нехай цей четвер стане нашою маленькою п'ятницею!",- підписала знімок зірка.

Відзначимо, що раніше і чоловік Кухар, артист балету Олександр Стоянов запрошував шанувальників на виступ. Як відомо, парочка знову вийде на сцену разом. Практично всі вистави Кухар і Стоянов грають в парі.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар поділилася неймовірно красивим кадром, на якому вона позувала в балетній пачці. В руках у прими красувалися квіти.

Нагадаємо, що Кухар з "Танці з зірками" довірилася чоловікові, випробувавши справжнє блаженство: "Раз на місяць – обов'язково!".

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" в різнобарвному купальнику полонила романтичним образом:"ось нахлинуло".

Також Politeka писала, що вбрана Кухар з "Танці з зірками" похвалилася своєю пишністю на сцені:"яка граціозна".