Українська прима-балерина і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар показала весняний пікантний образ без штанів

Як передає Politeka.net, в Instagram зірки з'явилося неймовірно атмосферне анімаційне фото, на якому вона постала в ніжному рожевому светрі. Балерина не стала надягати штани, засвітивши пружні стегна і стрункі ніжки. Вона вмостилася на підлозі, спершись на руки. Її волосся було розпущене, а ніжний макіяж завершував образ.

Катерина використовувала анімацію, в результаті чого квіти навколо неї розцвіли. Анімаційне фото створило враження, що сама балерина розцвіла.

"Може потрібно перестати чекати весну, щоб вона нарешті прийшла?",- підписала фото балерина.

У коментарях витонченій красуні залишили масу приємних слів.

"Кішечка", «Така милашка», «клас», «красуня», «ніжна квіточка», «красуня», «ти така неймовірна жінка», "так і вабить", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, про Катерину Кухар дізналася вся Україна після того, як вона стала суддею шоу «Танці з зірками», хоча і до цього зірка була широко відома серед шанувальників балету. За останні роки Кухар, можна сказати, популяризувала балет серед українців. Її вистави, де вона танцює разом з чоловіком, завжди збирають аншлаги.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" в спокусливій позі показала пристрасть з красенем-чоловіком: "дарую...".

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" показала, як розслабляється в халатику, поділившись емоційним визнанням:"Богиня".

Також Politeka писала, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" не стримав емоцій, дивлячись на конкурентку дружини: "Моя маленька...".