Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар похвасталась внешностью крупным планом

Популярность звезды значительно выросла после выхода шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Сейчас артистку регулярно зову на съемки, она выступает по разным городам, а также воспитывает двоих детей.

При этом красотка также успевает делать публикации в Инстаграм. Так, балерина опубликовала новое сторис, в котором показала себя крупным планом.

Кухар позировала в машине. Она надела пальто и серую кофту. Звезда распустила волосы, которые легли аккуратными волнами и сияли под лучами солнца.

Красивый макияж с акцентом на глаза - пышные ресницы притягивали взгляд. Екатерина выглядела свежо и лучезарно - просто чудо.

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, знаменитость засыпали комплиментами в личной переписке.

Отметим, Екатерина Кухар для сохранения молодости красоты очищает, тонизирует, увлажняет или питает кожу лица.

Звезда рассказала, что проводит по коже кубиками льда, делает различные маски и пилинги, применяя сыворотки на основе гиалуроновой кислоты.

После грима звезда восстанавливает кожу и дает себе отдохнуть после спектакля. По словам Кухар, она набирает полную ванную, добавляя морскую соль или ароматные бомбочки с маслами, делает глубокий очищающий пилинг с пептидами, после чего наносит на лицо одну из своих любимых масок.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» в образе горячей испанки заманила в оковы ночи: «Ах, сеньор…».

Как сообщала Politeka, муж Кухар из «Танців з зірками» покорил женские сердца новым образом, фото знойного красавца: «Наше трио…».

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