Известная украинская балерина Екатерина Кухар показала свое невероятное перевоплощение
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кухар в соцсети.
Так, в аккаунте балерины появилась подборка фото, на которых она предстала в крайне необычном образе - девушка перевоплотилась в легендарного поп-короля Майкла Джексона.
Она отметила, что в этом образе она появится на шоу "Липсинк батл", где встретится в танцевальном батле с Александром Стояновым.
"Не думала, не гадала, что когда-то придется примерить на себя образ легендарного короля мировой поп-музыки!" - написала она.
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В комментариях фолловеры Кухар удивились такому неожиданному амплуа, однако отметили, что выглядит она потрясающе.
"Вот так поворот", "Ага, Игорь... Сама от себя такого не ожидала. А что делать? Жизнь артиста... Чем сложнее партия, тем интереснее", "Кайф", "Класс, прям очень-очень похожа", "Ну все, точно посмотрю. Это же Джексон", "Вау", - говорится в комментариях под фото.
Как известно, украинская балерина Екатерина Кухар замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. Девушка часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram.
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