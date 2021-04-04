Вот это поворот!

Известная украинская прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар сошлась в батле со своим мужем, артистом балета Александром Стояновым

Как передает Politeka.net, звездная пара приняла участие в шоу пародий «Липсинк батл». Екатерина перевоплотилась в Майкла Джексона, а Стоянов успешно спародировал JZ и Рианну.

«Александр Стоянов воплотил неожиданный двойной образ JZ и Рианны. Как тебе его «Липсинк»?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях восхищенные зрительницы оставили массу слов поддержки Александру Стоянову. Женщины остались в восторге от его неожиданного таланта.

«Это было шикарно», «Невероятно!», «Самый лучший», «Просто невероятно», «Офигенно», «Мне очень понравился, особенно после душа, эротичный такой», «Сильно. С нотками дерзости и соблазнительности))) Реально круто)», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что в батле Стоянову удалось выйти из тени жены и победить. Зрители в зале аплодисментами присудили победу именно Александру. В результате ему пришлось принять участие еще в одном батле вместе с Сергеем Бабкиным и Владимиром Дантесом. Все трое перевоплотились в Верку Сердючку.

Напомним, что резвая Кухар из "Танців з зірками" полезла на руки к чужому мужу, ошеломив позой: "Позитив пошел".

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" неожиданно перевоплотилась в мужчину, балерину не узнать: "Вот так поворот...".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар из "Танців з зірками" превратилась в легкую бабочку, невозможно отвести глаза: "Вдохновение".