Відома українська балерина Катерина Кухар показала своє неймовірне перевтілення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кухар у соцмережі.

Так, в акаунті балерини з'явилась підбірка фото, на яких вона постала у вкрай неочікуваному образі - дівчина перевтілилась у легендарного поп-короля Майкла Джексона.

Вона зазначила, що в цьому образі вона з'явиться на шоу "Ліпсінк батл", де зустрінеться у танцювальному батлі з Олександром Стояновим.

"Не думала, не гадала, що колись доведеться приміряти на себе образ легендарного короля світової поп-музики!" - написала вона.

У коментарях фоловери Кухар здивувались такому неочікованому амплуа, однак зазначили, що виглядає вона приголомшливо.

"Ось так поворот", "Ага, Ігоре... Сама від себе такого не очікувала. А що робити? Життя артиста... Чим складніша партія, тим цікавіше", "Кайф", "Клас, прям дуже-дуже схожа", "Ну все, точно подивлюсь. Це ж Джексон", "Вау", - йдеться у коментарях під фото.

Як відомо, українська балерина Катерина Кухар одружена з прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим. Дівчина часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram.

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