Балерина Катерина Кухар показала ніжні кадри з нової фотосесії, на яких з'явилася в чарівних образах
Як повідомляє Politeka.net, відома українська балерина Катерина Кухар, яка одружена з прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно у своєму Instagram зіркова красуня поділилася з шанувальниками ніжними знімками з нової фотосесії.
Як видно, на деяких фото Катя відображена у балетного верстата, а на одному зі знімків вона тримає в долоні метелика. На всіх кадрах балерина позує в пуантах і незвичайної краси спідницях різного кольору, змінюються тільки топи. Так, на першому знімку танцівниця постала в чорному напівпрозорому топі, на другому – в білосніжному топі з воланом в зоні декольте і на тонких бретельках, а на третьому фото Кухар з'явилася в облягаючому топі ніжного рожевого відтінку і незвичайного фасону.
У підписі до фотографій Катерина розповіла про створення цих прекрасних танцювальних спідниць, які під час рухів пурхають, як крила метелика. "Минуло небагато часу, як натхнення взяло над нами вгору і у нас склалася колаборація по любові. Ми створили танцювальні спідниці, які завдяки крою нагадують крила метелика під час вашого танцю. Унікальність не тільки в правильних лекалах і тканинах, які при русі створюють ілюзію помаху крила, але і в кольорі, який допомагає нам, дівчаткам, підкреслити свою індивідуальність. Тепер кожна з вас може одягнути ті крила, про які мріяла!".
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