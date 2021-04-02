Балерина Екатерина Кухар показала нежные кадры из новой фотосессии, на которых появилась в чарующих образах

Как сообщает Politeka.net , известная украинская балерина Екатерина Кухар, которая замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно в своем Instagram звездная красотка поделилась с поклонниками нежными снимками из новой фотосессии.

Как видно, на некоторых фото Катя запечатлена у балетного станка, а на одном из снимков она держит в ладони бабочку. На всех кадрах балерина позирует в пуантах и необычной красоты юбках разного цвета, меняются только топы. Так, на первом снимке танцовщица предстала в черном полупрозрачном топе, на втором – в белоснежном топе с воланом в зоне декольте и на тонких бретельках, а на третьем фото Кухар появилась в облегающем топе нежного розового оттенка и необычного фасона.

В подписи к фотографиям Екатерина рассказала о создании этих прекрасных танцевальных юбок, которые во время движений порхают, как крылья бабочки. "Прошло немного времени, как вдохновение взяло над нами вверх и у нас сложилась коллаборация по любви. Мы создали танцевальные юбки, которые благодаря крою напоминают крылья бабочки во время вашего танца. Уникальность не только в правильных лекалах и тканях, которые при движении создают иллюзию взмаха крыла, но и в цвете, который помогает нам, девочкам, подчеркнуть свою индивидуальность. Теперь каждая из вас может одеть те крылья, о которых мечтала!".

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